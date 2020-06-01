Появилась информация про личность минера моста Метро
Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не предъявлял никаких требований, не проявлял агрессии, и с ним успел пообщаться штатный психолог.
Об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает RegioNews.
У него был какой-то баллон, от которого шли провода, а в руке был пульт. Выяснили его личность, он прописан в Киево-Святошинском районе, в Вишневом, 1988 года рождения. У него есть два мелких административных правонарушения, ничего уголовного за ним не было", - рассказал начальник столичной полиции.
Он рассказал, что у задержанного мать находится в больнице, проблемы с родственниками и ему периодически негде жить, а также опроверг информацию, что "минер" требовал встречи с министром внутренних дел Аваковым.
Свои требования минер не сказал. Сразу был введен план специальной полицейской операции", - сказал Крищенко.
Руководитель полиции Киева отметил, что в ходе переговоров с психологами "минер" выражал несвязные вещи, конкретных требований не было, и был задержан после того, как его отвлекли служебной собакой, которая выдернул шнур.
После осмотра содержимого муляжа ... там была визуально земля. Сейчас его доставили в районное управление, вызвали бригаду психиатрической помощи ... проводится осмотр места происшествия", - добавил Крищенко.
Полиция открыла уголовное производство по факту минирования моста Метро в Киеве, пока событие квалифицировали как ложное сообщение о минировании.
Кроме того, в Киевском метрополитене сообщили, что после задержания минера моста Метро, все станции метро работают в обычном режиме.
Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.
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