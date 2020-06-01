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01 июня 2020, 18:14 7

В Верховной раде вовремя не подал годовую декларацию только один депутат

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01 июня 2020, 18:14 7
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Нарушителем оказался "Слуга народа" Анатолий Драбовський из Винницкой области
Фото: facebook.com ZeDrabovskii
Нарушителем оказался "Слуга народа" Анатолий Драбовський из Винницкой области

Лишь один депутат Верховной рады не успел подать электронную декларацию о доходах до завершения срока. Это нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовський.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАЗК), передает Regionews.

Драбовський не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (об умышленном не предоставлении декларации - ред.)", - сказали в НАЗК.

Напомним, срок подачи ежегодных деклараций о доходах истек вчера, 31 мая.

Справка:

Анатолию Драбовському 62 года, он является членом комитета по вопросам бюджета. До избрания в парламент был ректором Винницкого кооперативного института.

Выиграл выборы в одномандатном округе №12 в Винницкой области в июле 2019 года.


нардеп Верховная Рада Декларация Винница доходы
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