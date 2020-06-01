В Верховной раде вовремя не подал годовую декларацию только один депутат
Нарушителем оказался "Слуга народа" Анатолий Драбовський из Винницкой области
Нарушителем оказался "Слуга народа" Анатолий Драбовський из Винницкой области
Лишь один депутат Верховной рады не успел подать электронную декларацию о доходах до завершения срока. Это нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовський.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАЗК), передает Regionews.
Драбовський не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (об умышленном не предоставлении декларации - ред.)", - сказали в НАЗК.
Напомним, срок подачи ежегодных деклараций о доходах истек вчера, 31 мая.
Справка:
Анатолию Драбовському 62 года, он является членом комитета по вопросам бюджета. До избрания в парламент был ректором Винницкого кооперативного института.
Выиграл выборы в одномандатном округе №12 в Винницкой области в июле 2019 года.
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