В сети показали травмы участника перестрелки в Броварах
29 мая в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Мой Киев", передает RegioNews.
На фото одного из пострадавших видно, что его спина покрыта синяками и ранами.
Так выглядит спина участника событий в Броварах. На его месте мог оказаться и любой прохожий ", - отметили в сообществе.
По мнению экспертов, такие травмы можно получить в результате стрельбы из пневматического ружья.
Пытки и изнасилования полицейскими девушки с Кагарлыка, выбивания следователями из ГБР дверей музея Гончара без разрешения на обыск, слив дела Гандзюк, содержание военных и волонтеров АТО под стражей по делу Шеремета без веских доказательств. Аваков, ты овощ, или министр? Зеленский, как там твои гарантии по министру МВД? Не передумал?", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
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