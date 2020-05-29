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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 21:27 19

В сети показали травмы участника перестрелки в Броварах

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29 мая 2020, 21:27 19
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Спина полностью покрыта синяками от выстрелов.
Фото: Нацполиция
Спина полностью покрыта синяками от выстрелов.

29 мая в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Мой Киев", передает RegioNews.

На фото одного из пострадавших видно, что его спина покрыта синяками и ранами.

Так выглядит спина участника событий в Броварах. На его месте мог оказаться и любой прохожий ", - отметили в сообществе.

По мнению экспертов, такие травмы можно получить в результате стрельбы из пневматического ружья.

Пытки и изнасилования полицейскими девушки с Кагарлыка, выбивания следователями из ГБР дверей музея Гончара без разрешения на обыск, слив дела Гандзюк, содержание военных и волонтеров АТО под стражей по делу Шеремета без веских доказательств. Аваков, ты овощ, или министр? Зеленский, как там твои гарантии по министру МВД? Не передумал?", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.


криминал МВД перестрелка ранение Киевская область Бровары
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