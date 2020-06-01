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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июня 2020, 16:34 9

Новоназначенного руководителя полиции Винницкой области обвиняют в сепаратизме

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01 июня 2020, 16:34 9
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Ивана Ищенко обвиняют в том, что он поддерживал сепаратистов в Одессе 2 мая 2014 года
Фото: Роман Синицин
Ивана Ищенко обвиняют в том, что он поддерживал сепаратистов в Одессе 2 мая 2014 года

В первый день к новоназначенному начальнику полиции Винницкой области пришли ветераны АТО с просьбой объяснить свою гражданскую позицию относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом пишут СМИ и активисты в сети Facebook.

Отметим, что по данным СМИ, а также по словам очевидцев событий и местных активистов, Ищенко принимал пассивное участие в насилии против украинских демонстрантов 2 мая 2014 года. В частности, будучи при исполнении служебных обязанностей, не реагировал на выстрелы в сторону проукраинских демонстрантов.

Также есть информация о том, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что позволило уничтожить важные доказательства по делу, пишет Цензор.нет.

В частности Роман Синицын в Facebook показал фото, где человек похожий на Ищенко стоит рядом с вооруженным русским коллаборационистом в Одессе.

Поздравляю! В Винницкой полиции новый руководитель. Ваня Ищенко, человек Чеботаря. Они же...

Опубликовано Roman Sinicyn Понеділок, 1 июня 2020 г.

Мужчина, одетый в форму милиции, стоит спиной к "титушке", который из пистолета целится в толпу людей. Стоит просто рядом с вооруженными преступниками в масках и не реагирует на них.

Напомним, сегодня 1 июня, Ивана Ищенко назначили новым начальником полиции Винницкой области.

Ранее сообщалось, что за перестрелку в Броварах в Винницкой области отстранили от службы начальника полиции Педоса.

Сегодня, 1 июня, Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполіції Украины Игоря Клименко.


полиция сепаратизм Винница Винницкая область начальник Иван Ищенко
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