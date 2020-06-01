Новоназначенного руководителя полиции Винницкой области обвиняют в сепаратизме

Ивана Ищенко обвиняют в том, что он поддерживал сепаратистов в Одессе 2 мая 2014 года

Фото: Роман Синицин

Ивана Ищенко обвиняют в том, что он поддерживал сепаратистов в Одессе 2 мая 2014 года

В первый день к новоназначенному начальнику полиции Винницкой области пришли ветераны АТО с просьбой объяснить свою гражданскую позицию относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.

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