Бывший адвокат Януковича может возглавить ГБР

Исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований может стать нынешний заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который в прошлом был адвокатом Виктора Януковича

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Исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований может стать нынешний заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который в прошлом был адвокатом Виктора Януковича

Об этом сообщил "Украинской правде" нынешний исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов, передает RegioNews.

По его словам, в случае, когда директор ГБР отсутствует, йог полномочия выполняют из очередностью в 60 дней его первый заместитель и заместители.

Соколов добавил, что так как Ирина Венедиктова была назначена руководителем Офиса генпрокурора, он стал исполнять обязанности руководителя ведомства.

После окончания 60-дневного срока, если не будут избраны другие заместители, и.о. директора Государственного бюро расследований на два месяца станет бывший адвокат Виктора Януковича Бабиков.

Напомним, Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР 20 января.

Позже доказательства того, что Бабиков защищал беглого президента Виктора Януковича, обнародовали журналисты проекта "Слидство.Инфо".