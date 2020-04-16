09:33  16 апреля
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
11:10  16 апреля
Дешевый пиар: райбольнице на Винниччине "благотворители" подарили нерабочий аппарат ИВЛ
08:53  16 апреля
Верховная Рада рассмотрит проект закона о противодействии депутатскому спаму
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 апреля 2020, 10:29 16

Бывший адвокат Януковича может возглавить ГБР

Читайте також
українською мовою
16 апреля 2020, 10:29 16
Читайте також українською мовою
Исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований может стать нынешний заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который в прошлом был адвокатом Виктора Януковича
Фото: скриншот видео
Исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований может стать нынешний заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который в прошлом был адвокатом Виктора Януковича

Об этом сообщил "Украинской правде" нынешний исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов, передает RegioNews.

По его словам, в случае, когда директор ГБР отсутствует, йог полномочия выполняют из очередностью в 60 дней его первый заместитель и заместители.

Соколов добавил, что так как Ирина Венедиктова была назначена руководителем Офиса генпрокурора, он стал исполнять обязанности руководителя ведомства.

После окончания 60-дневного срока, если не будут избраны другие заместители, и.о. директора Государственного бюро расследований на два месяца станет бывший адвокат Виктора Януковича Бабиков.

Напомним, Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР 20 января.

Позже доказательства того, что Бабиков защищал беглого президента Виктора Януковича, обнародовали журналисты проекта "Слидство.Инфо".


Александр Бабиков ГБР коррупция Майдан Ирина Венедиктова
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
15 апреля 2020, 13:38
Кличко прокомментировал задержание Поворозника
15 апреля 2020, 12:26
Одного из руководителей исправительной колонии во Львовской области задержали на взятке
15 апреля 2020, 12:16
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 апреля 2020, 13:25
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Александр Пермяков
Все блоги »
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Попытка № 3: почему ставленники Зеленского не приживаются на Закарпатье
15 апреля 2020, 17:30
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »