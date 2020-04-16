НАЗК перевірить законність перельоту Єрмака з Мінська літаком Пінчука

Національне агентство із запобігання корупції перевірить, чи законно здійснював 11 березня переліт із Мінська приватним літаком керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Фото: Sergei Supinsky

Національне агентство із запобігання корупції перевірить, чи законно здійснював 11 березня переліт із Мінська приватним літаком керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на відповідь НАЗК, передає RegioNews.

Зазначається, що антикорупційний орган почав перевірку дій голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який 11 березня 2020 року повертався приватним літаком з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

В ЦПК зазначають, що цим літаком користується олігарх Віктор пінчук, і такий переліт може трактуватися як подарунок, оскільки Єрмак не заплатив за цю послугу.

Така послуга вважається подарунком в розумінні закону "Про запобігання корупції". Єрмак обіймає посаду, яка підпадає під дію цього закону. Проте закон забороняє отримувати подарунки, вартістю більше, ніж один прожитковий мінімум – зараз це 2102 гривні, - додали в Центрі протидії корупції.

Активісти наголошують, що приватний переліт на літаку олігарха має всі ознаки подарунку, і така послуга коштує дорожче, ніж дозволено законом.

Якщо це буде доведено, керівнику Офісу президента загрожує штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня повернувся із Мінська, де відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, літаком, яким користується український олігарх Віктор Пінчук.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".