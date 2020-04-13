09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
14:29  12 апреля
Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 09:12 7

Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 09:12 7
Читайте також українською мовою
Верховная Рада Украины во время рассмотрения законопроекта о невозвращении банков бывшим владельцами планирует голосовать за все 16 тысяч поправок целыми разделами, что значительно ускорит его рассмотрение
Фото: flickr
Верховная Рада Украины во время рассмотрения законопроекта о невозвращении банков бывшим владельцами планирует голосовать за все 16 тысяч поправок целыми разделами, что значительно ускорит его рассмотрение

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

Издание пишет, что по словам членов профильного комитета, парламент будет действовать в соответствии со статьей 119 регламента, что позволит отсеивать спам-поправки в значительном объеме.

Отмечается, что после согласования банковским комитетом, депутаты планируют отвергать правки, которые отклонил комитет, а голосовать только за тексты разделов.

Это позволит принять "антиколомойский" законопроект в целом, если хватит голосов.

"Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тысячах правок. Если честно, то можно было бы и за понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую ​​задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели", - цитирует издание слова члена банковского комитета.

Напомним, 13 апреля должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Перед этим противники так называемого "антиколомойского" законопроекта, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам, подали к нему более 16 тысяч правок.

7,5 тыс. правок подали исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон) и о рынке земли.


Игорь Коломойский МВФ закон Слуга народа Верховная Рада
Нардеп Андрей Клочко: Все разрешительные функции в строительстве будут переданы на места
11 апреля 2020, 14:43
Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников
10 апреля 2020, 19:56
В Верховном совете рассмотрят изменения в госбюджете-2020
10 апреля 2020, 11:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 апреля 2020, 19:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Последние Популярные
Александр Хорсуненко
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »