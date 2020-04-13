Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.
Издание пишет, что по словам членов профильного комитета, парламент будет действовать в соответствии со статьей 119 регламента, что позволит отсеивать спам-поправки в значительном объеме.
Отмечается, что после согласования банковским комитетом, депутаты планируют отвергать правки, которые отклонил комитет, а голосовать только за тексты разделов.
Это позволит принять "антиколомойский" законопроект в целом, если хватит голосов.
"Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тысячах правок. Если честно, то можно было бы и за понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели", - цитирует издание слова члена банковского комитета.
Напомним, 13 апреля должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.
Перед этим противники так называемого "антиколомойского" законопроекта, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам, подали к нему более 16 тысяч правок.
7,5 тыс. правок подали исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон) и о рынке земли.
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