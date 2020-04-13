Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона

Верховная Рада Украины во время рассмотрения законопроекта о невозвращении банков бывшим владельцами планирует голосовать за все 16 тысяч поправок целыми разделами, что значительно ускорит его рассмотрение

Фото: flickr

Верховная Рада Украины во время рассмотрения законопроекта о невозвращении банков бывшим владельцами планирует голосовать за все 16 тысяч поправок целыми разделами, что значительно ускорит его рассмотрение

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