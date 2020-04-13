Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону

Верховна Рада України під час розгляду законопроєкту про неповернення банків колишнім власниками, планує голосувати за внесені 16 тисяч поправок цілими розділами, що значно пришвидшить їх розгляд

Фото: flickr

Верховна Рада України під час розгляду законопроєкту про неповернення банків колишнім власниками, планує голосувати за внесені 16 тисяч поправок цілими розділами, що значно пришвидшить їх розгляд

.