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Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону
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13 квітня 2020, 09:12 7

Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону

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13 квітня 2020, 09:12 7
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Верховна Рада України під час розгляду законопроєкту про неповернення банків колишнім власниками, планує голосувати за внесені 16 тисяч поправок цілими розділами, що значно пришвидшить їх розгляд
Фото: flickr
Верховна Рада України під час розгляду законопроєкту про неповернення банків колишнім власниками, планує голосувати за внесені 16 тисяч поправок цілими розділами, що значно пришвидшить їх розгляд

Про це пише видання "Українська правда", передає RegioNews.

Видання пише, що за словами членів профільного комітету, парламент буде діяти згідно статті 119 регламенту, що дозволить відсіювати спам-поправки у значному обсязі.

Зазначається, що після узгодження банківським комітетом, депутати планують відкидати правки, які відхилив комітет, а голосувати лише за тексти розділів.

Це дасть змогу прийняти "антиколомойський" законопроєкт в цілому, якщо вистачить голосів.

"Комітет має скласти порівняльну таблицю і пройтись по всіх 16 тисячах правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таку задачу. Поки ж орієнтуємось на другу половину тижня", – цитує видання слова члена банківського комітету.

Нагадаємо, 13 квітня має відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.

Перед цим противники так званого "антиколомойського" законопроєкту, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам, подали до нього понад 16 тисяч правок.

7,5 тис. правок подали виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляків і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.


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