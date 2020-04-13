Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону
Про це пише видання "Українська правда", передає RegioNews.
Видання пише, що за словами членів профільного комітету, парламент буде діяти згідно статті 119 регламенту, що дозволить відсіювати спам-поправки у значному обсязі.
Зазначається, що після узгодження банківським комітетом, депутати планують відкидати правки, які відхилив комітет, а голосувати лише за тексти розділів.
Це дасть змогу прийняти "антиколомойський" законопроєкт в цілому, якщо вистачить голосів.
"Комітет має скласти порівняльну таблицю і пройтись по всіх 16 тисячах правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таку задачу. Поки ж орієнтуємось на другу половину тижня", – цитує видання слова члена банківського комітету.
Нагадаємо, 13 квітня має відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.
Перед цим противники так званого "антиколомойського" законопроєкту, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам, подали до нього понад 16 тисяч правок.
7,5 тис. правок подали виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляків і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.
МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.
- 09:42 13 квітня У Чорнобильській зоні пожежі тривають вже десять діб
- 09:12 13 квітня Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону
- 08:33 13 квітня На Донбасі тривають обстріли, загинув український військовий
- 19:08 12 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:56 12 квітня На боротьбу з коронавірусом витратять 65 млрд гривень: опубліковано доопрацьований проект змін до бюджету
- 18:09 12 квітня У Дніпропетровській області на ізоляцію відправили 53 медика через контакт з хворою на коронавірус колегою
- 19:08 12 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України