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10 апреля 2020, 11:32 7

В Верховном совете рассмотрят изменения в госбюджете-2020

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10 апреля 2020, 11:32 7
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Бюджетный комитет начнет заседание сегодня, 10 апреля, в 15:00  
Фото: Shutterstock
Бюджетный комитет начнет заседание сегодня, 10 апреля, в 15:00  

Заседание бюджетного комитета обозначено в расписании заседаний комитетов, опубликованном на сайте Верховной рады, пишет RegioNews.

Комитет по вопросам бюджета должен рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "(р.№3279, повторное первое чтение)", - указано в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят вопрос перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, и распределение субвенции из госбюджета местным на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Напомним, внеочередное заседание Верховного совета планируют провести 13 апреля.


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