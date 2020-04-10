В Верховном совете рассмотрят изменения в госбюджете-2020
Заседание бюджетного комитета обозначено в расписании заседаний комитетов, опубликованном на сайте Верховной рады, пишет RegioNews.
Комитет по вопросам бюджета должен рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса.
"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "(р.№3279, повторное первое чтение)", - указано в повестке дня.
Кроме того, члены комитета рассмотрят вопрос перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, и распределение субвенции из госбюджета местным на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.
Напомним, внеочередное заседание Верховного совета планируют провести 13 апреля.
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