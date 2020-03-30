Нардепы поддержали "антиколомойский" закон в первом чтении
Как передает RegioNews, законопроект №2571-д поддержали 267 народных депутатов.
В частности, законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решение о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Отметим, на заседании Рады присутствовал и президент Владимир Зеленский, который перед голосованием призвал нардепов поддержать документы, необходимые для подписания соглашения с МВФ.
"Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон про землю и банковский закон...У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа", - сказал он.
При этом гарант поблагодарил нардепов за работу в условиях пандемии коронавируса в мире и призвал не делиться во время кризисной ситуации на провластные партии и оппозицию.
Напомним, 30 марта Рада ускорила рассмотрение "антиколомойського" закона
МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.
25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.
СПРАВКА: законопроект называют "антиколомойським", поскольку на данном этапе наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем - Игорем Коломойским.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
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