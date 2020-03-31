Рынок земли: нардепы блокируют подписание закона

В Верховной Раде Украины зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения парламента от 31 марта о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения

Фото: aif.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения парламента от 31 марта о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента. В частности, инициатором постановления 2178-10-П стал внефракционный нардеп Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре 2019 года. По его словам, во время принятия парламентом указанного решения было допущено нарушение ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов. Автором второго постановления 2178-10-П1 стала внефракционная нардеп Оксана Савчук ("Свобода"). Таким образом, подписание закона о рынке земли спикером ВР и президентом становится невозможным до рассмотрения парламентом зарегистрированных постановлений. Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. Закон поддержали 259 народных депутатов. Отметим, открытие рынка земли было одним из требовани МВФ для продолжения сотрудничества. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов. По прогнозами Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов. Как сообщалось, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.

.