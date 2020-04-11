Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко считает, что проводимая реформа градостроительства будет способствовать децентрализации и увеличению прав общин в вопросах строительства

Фото: Страница Андрея Клочко в Facebook

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко считает, что проводимая реформа градостроительства будет способствовать децентрализации и увеличению прав общин в вопросах строительства

Об этом он написал на свои странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Андрей Клочко отметил, что "реформа градостроения, которую презентовал Президент, вобрала в себя опыт передовых стран, и это не просто общее место. Она действительно меняет всю философию градостроительства. Наша конечная цель - комфортные для жизни города и села, а также рост строительной отрасли. То есть, европейская практика. Каким быть городам и селам, будут решать сами их обитатели".

Все разрешительные функции будут переданы на места и это является ярким продолжением реформы децентрализации, пишет нардеп Андрей Клочко.

В связи с большим вниманием общественности и участников строительного рынка к вопросам, почему ликвидируют ДАБИ и почему... Опубликовано Andriy Klochko Пятница, 10 апреля 2020 г.

Он отмечает, что "сейчас осуществление всех административных услуг декларативного и разрешительного характера в градостроительстве в населенных пунктах с более чем 50 тыс. жителей в отношении объектов СС1 (вместимостью до 40 человек) и СС2 (40-400 человек) делегированы органам местного самоуправления. Это очень правильно, поскольку каждая услуга должна быть приближена к потребителю – до уровня города, ОТГ, села. И наша реформа идет дальше – мы передадим всем общинам все разрешительные функции по объектам СС1 и СС2, а также и по наиболее складнимоб'єктам СС3. На данный момент этими последними занимается Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), как и объектами СС1 и СС2, которые строятся в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. жителей. Мы остановим эту дискриминацию и продолжим децентрализацию".

Андрей Клочко пишет, что как только будут внесены соответствующие изменения в законодательство,все разрешительные полномочия перейдут к общинам, а за вновь созданной Государственной сервисной службой градостроительства останется предоставления такой админуслуги как сертификация.

И сама община получит возможность контролировать выполнение выданных органом местного самоуправления градостроительных условий и ограничений путем принятия решения о предоставлении права выполнения строительных работ, заключает нардеп.