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Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников
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10 апреля 2020, 19:56 53

Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников

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10 апреля 2020, 19:56 53
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Изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые Верховная Рада планирует принять 13 апреля, не касаются сокращение зарплат учителей и ученых, но предполагают существенное урезание зарплат чиновников
Фото: скриншот видео
Изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые Верховная Рада планирует принять 13 апреля, не касаются сокращение зарплат учителей и ученых, но предполагают существенное урезание зарплат чиновников

Об этом рассказал в своем видеообращении Президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он заверил, что не будет никаких сокращений стипендий, пенсий и расходов на научную деятельность.

"Ни одна гривна, заложенная на оборону Украине, не будет срезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции будут продолжены", - рассказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что новая редакция бюджета предусматривает сокращение зарплат чиновникам. Ни один чиновник не сможет получать зарплату выше 47 тысяч гривен.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплаты не превышают 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников, - сказал он.

Зеленский уточнил, что также эти ограничения касаются членов наблюдательных советов.

Напомним, Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание.


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