Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников
Об этом рассказал в своем видеообращении Президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Он заверил, что не будет никаких сокращений стипендий, пенсий и расходов на научную деятельность.
"Ни одна гривна, заложенная на оборону Украине, не будет срезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции будут продолжены", - рассказал Зеленский.
Зеленский сообщил, что новая редакция бюджета предусматривает сокращение зарплат чиновникам. Ни один чиновник не сможет получать зарплату выше 47 тысяч гривен.
"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплаты не превышают 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников, - сказал он.
Зеленский уточнил, что также эти ограничения касаются членов наблюдательных советов.
Напомним, Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание.
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