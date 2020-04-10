Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников

Изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые Верховная Рада планирует принять 13 апреля, не касаются сокращение зарплат учителей и ученых, но предполагают существенное урезание зарплат чиновников

Фото: скриншот видео

Изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые Верховная Рада планирует принять 13 апреля, не касаются сокращение зарплат учителей и ученых, но предполагают существенное урезание зарплат чиновников

Об этом рассказал в своем видеообращении Президент Владимир Зеленский, передает RegioNews. Он заверил, что не будет никаких сокращений стипендий, пенсий и расходов на научную деятельность. "Ни одна гривна, заложенная на оборону Украине, не будет срезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции будут продолжены", - рассказал Зеленский. Зеленский сообщил, что новая редакция бюджета предусматривает сокращение зарплат чиновникам. Ни один чиновник не сможет получать зарплату выше 47 тысяч гривен. "Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплаты не превышают 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников, - сказал он. Зеленский уточнил, что также эти ограничения касаются членов наблюдательных советов. Напомним, Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание.

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