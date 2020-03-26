МВФ готов дать Украине $8 млрд в случае принятия "антиколомойського закона"
Об этом пишет LIGA.NET, передает RegioNews.
Отмечается, что в противном случае Киев может рассчитывать максимум на $1,5 млрд.
Принятие законопроекта также даст возможность получить еще $1 млрд от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и ЕС.
"Я надеюсь, что депутаты понимают всю серьезность момента и проголосуют за защиту стабильности банковского сектора", - цитирует издание слова главы ПриватБанка Петра Крумханзла.
Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам №3260.
25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.
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