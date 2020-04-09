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Рада перенесла внеочередное заседание
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09 апреля 2020, 10:49 11

Рада перенесла внеочередное заседание

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09 апреля 2020, 10:49 11
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Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля
Фото: twitter/verkhovna_rada
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник (13 апреля - ред.)", - сказал он.

По его словам, только вечером 8 апреля появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Минфином совместно с комитетами парламента, который могут рассмотреть на заседании.

Как отметил Разумков, в понедельник могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главными и первоочередными являются изменения в бюджет.

В свою очередь, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заверил, что Рада не будет рассматривать так называемый "антиколомойський" законопроект на ближайшем заседании, пишет РБК-Україна.

По его словам, большое число поданных к документу правок "действительно вызвано желанием затянуть его рассмотрение".

"Законопроект неоднозначный и к нему в любом случае было бы много правок. До конца этой недели будет только готовиться таблица правок. О вариантах группировки мы еще говорим", - сказал он.

Напомним, 7 апреля председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что заседание Рады планировалось на четверг-пятницу (10-11 апреля), на котором могли бы вынести, а парламент утвердил бы, кандидатуру министра энергетики и экологии.

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.


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