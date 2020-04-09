Рада перенесла внеочередное заседание
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник (13 апреля - ред.)", - сказал он.
По его словам, только вечером 8 апреля появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Минфином совместно с комитетами парламента, который могут рассмотреть на заседании.
Как отметил Разумков, в понедельник могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главными и первоочередными являются изменения в бюджет.
В свою очередь, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заверил, что Рада не будет рассматривать так называемый "антиколомойський" законопроект на ближайшем заседании, пишет РБК-Україна.
По его словам, большое число поданных к документу правок "действительно вызвано желанием затянуть его рассмотрение".
"Законопроект неоднозначный и к нему в любом случае было бы много правок. До конца этой недели будет только готовиться таблица правок. О вариантах группировки мы еще говорим", - сказал он.
Напомним, 7 апреля председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что заседание Рады планировалось на четверг-пятницу (10-11 апреля), на котором могли бы вынести, а парламент утвердил бы, кандидатуру министра энергетики и экологии.
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.
- 13:19 09 апреля Коронавирус в Черновцах: в реанимации находятся 18 человек, среди них 12-летний ребенок и двухнедельный младенец
- 13:12 09 апреля В харьковских райотделах полиции ГБР проводит обыски
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 13:01 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:50 09 апреля Пожар в Чернобыле: из поселка Полесского эвакуированы люди, перекрыты два КПП
- 12:43 09 апреля Сын Палицы стал совладельцем двух нефтеперерабатывающих комплексов Коломойского
- 13:01 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка