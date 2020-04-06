"Антиколомойский" закон: стало известно, кто завалил правками

Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок из более 13 тысяч ко второму чтению так называемого "антиколомойского" закона

Фото: facebook/Kolomoyski

Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок из более 13 тысяч ко второму чтению так называемого "антиколомойского" закона

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Центр противодействия коррупции.

В частности, по данным активистов, Поляков подал 6 тысяч правок, а Василевская-Смаглюк - еще около 1500.

"Рекордсменом стал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков (слева), который подал аж 6000 правок! Около 1500 правок подала другая слуга Коломойского - Ольга Василевская-Смаглюк", - говорится в сообщении.

По данным Центра, это еще не финальное количество правок, поскольку еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых пока выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.

Напомним, по состоянию на вечер 6 апреля противники так называемого "антиколомойского" закона подали на рассмотрение законопроекта во втором чтении более 13 тысяч правок.

В ночь на 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. Закон поддержали 259 нардепов. От "Слуги народов" было 206 голосов, "Европейской солидарности" – 23, "Голоса" – 13, "Доверия" – 12, внефракционные – 5. Не голосовали фракции совсем ОПЗЖ, "Батькивщина" и депгруппа "За будущее".

31 марта в Раде зарегистрировали два проекта постановлений об отмене этого решения парламента.

Отметим, что открытие рынка земли было одним из требований МВФ относительно продолжения сотрудничества. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

По прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Как сообщалось, МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.