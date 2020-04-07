В "антиколомойский" закон подали рекордные 16 тысяч правок
Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Голоса", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
"После 22:00 (6 апреля - ред.) потенциал по поправкам исчез и больше их не поступало. Поэтому .... финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему!", - написал нардеп.
По его словам, законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры, практически победил все законопроекты со своими правками вместе взятые.
В частности, 5.7 тыс. правок поступило к проекту Конституции; 4,4 тыс. - в проекты Избирательного кодекса; 4 тыс. - в закон о рынке земли, 3,4 тыс. - к законопроекту процессуальных кодексов; 2,5 тыс - было заброшены в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское"); 2 тыс. - к языковому закону.
Напомним, по состоянию на вечер 6 апреля противники так называемого "антиколомойского" закона подали на рассмотрение законопроекта во втором чтении более 13 тысяч правок.
По данным Центра противодействия коррупции, 7,5 тыс. правок подали исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.
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