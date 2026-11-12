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Утром 12 ноября в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный дом

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Возник пожар с третьего по шестой этаж. По предварительной информации, на уровне пятого этажа есть частичные разрушения.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетику и жилищный сектор Ровенской области. Из-за вражеских ударов есть обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.