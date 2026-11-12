Утренняя атака на Херсон: российский дрон смертельно ранил женщину

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжело пострадала местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице

Об этом сообщили Херсонская ОВА и областная прокуратура , передает RegioNews.

Атака произошла около 4:40. Раненой оказалась женщина 1968 года рождения. Сначала у нее диагностировали взрывную травму и обломочные ранения рук и ног.

Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, в течение 11 ноября и ночью на 12 ноября российские войска атаковали беспилотниками шесть общин Житомирской области. Под ударами оказались Коростенская, Ольшанская, Чудновская, Ружинская, Бердичевская и Житомирская общины.