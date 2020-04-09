Количество больных коронавирусом украинцев выросло до 1892

По состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая

Фото: pixabay.com

По состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая

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