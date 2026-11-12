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В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели ликвидировали.

В момент удара на предприятии находились работники. После оглашения воздушной тревоги все они покинули территорию. К счастью, пострадавших нет.

Соответствующие службы продолжают работать на месте, документируют последствия атаки и устанавливают масштабы повреждений.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетику и жилищный сектор Ровенской области. Из-за вражеских ударов есть обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.