В Днепропетровской области 6 новых случаев COVID-19

В Днепропетровской области 9 апреля обнаружили новые случаи инфицирования коронавирусом

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В Днепропетровской области 9 апреля обнаружили новые случаи инфицирования коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

5 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Первомайске, одного больного обнаружили в Каменском. 61-летняя женщина с пневмонией находится в инфекционном отделении Первомайска в состоянии средней тяжести. Еще один из пациентов этого медучреждения также имеет сопутствующие осложнения, которые ухудшают течение болезни.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти Первомайска ограничили въезд в город и выезд из него и усилили блокпосты медицинскими бригадами. Также медики стараются оперативно протестировать всех людей, которые контактировали с COVID-позитивными пациентами.

Таким образом, 9 апреля в Днепропетровской области в целом 48 человек стали жертвами "китайского” вируса, 4 пациентов уже преодолели недуг. Летальных случаев в области не зарегистрировано.

Несмотря на это, принять больных коронавирусом готова областная клиническая больница им. И.И. Мечникова. Для будущих пациентов полностью освободили обновленный терапевтическийи "старый" хирургический корпуса. Роддом подготовили для беременных с COVID-19. Там есть 70 коек для пациенток, 6 манипуляционных комнат для рожениц и столько же для младенцев.

Тем временем директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк сообщил о том, что на Днепропетровщине за сутки проверили 154 человека с подозрениями на коронавирус.

Как писали RegioNews ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области у 5 больных, которые находятся в инфекционной больнице города с диагнозом COVID-19, повторные лабораторные пробы не выявили вируса в организме.