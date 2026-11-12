РФ атаковала Житомирщину: повреждены дома и энергетическая инфраструктура
В течение 11 ноября и ночью на 12 ноября российские войска атаковали беспилотниками шесть громад Житомирской области
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Под ударами оказались Коростенская, Ольшанская, Чудновская, Ружинская, Бердичевская и Житомирская громады.
В результате атак повреждены три частных жилых дома, два хозяйственных сооружения, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Пострадал один человек.
Из-за российских ударов возникли пожары, которые ликвидировали спасатели ГСЧС. Работу экстренных служб осложняла постоянная угроза повторных атак.
Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетику и жилищный сектор Ровенской области. Из-за вражеских ударов есть обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.