Фото: ГСЧС

В течение 11 ноября и ночью на 12 ноября российские войска атаковали беспилотниками шесть громад Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Под ударами оказались Коростенская, Ольшанская, Чудновская, Ружинская, Бердичевская и Житомирская громады.

В результате атак повреждены три частных жилых дома, два хозяйственных сооружения, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Пострадал один человек.

Из-за российских ударов возникли пожары, которые ликвидировали спасатели ГСЧС. Работу экстренных служб осложняла постоянная угроза повторных атак.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетику и жилищный сектор Ровенской области. Из-за вражеских ударов есть обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.