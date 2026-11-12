Россия незаконно вывезла более 20 тысяч украинских детей – Каллас

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Россия незаконно депортировала более 20 500 украинских детей. По состоянию на ноябрь домой удалось вернуть лишь 2790 из них

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает RegioNews.

По ее словам, Россия проводит целенаправленную и организованную кампанию по уничтожению национальной идентичности украинских детей на временно оккупированных территориях.

Каллас напомнила, что Европейский Союз ввел санкции против лиц и организаций, причастных к этим преступлениям, в частности, против лагерей, где содержатся депортированные дети.

В санкционный список среди прочего внесли лагерь "Сондовон" в Северной Корее, где также обнаружили украинских детей, вывезенных Россией.

Кроме того, Евросоюз выделил около 30 миллионов евро на гуманитарную помощь украинским детям.

Напомним, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, около 1,6 миллиона украинских детей, находящихся на временно оккупированных территориях, остаются под угрозой депортации и принудительного перемещения в Россию.

Что известно о депортации украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий. Их перемещают в РФ, передают в российские семьи, изменяют им документы и гражданство, а также подвергают русификации.

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовской-Беловой. Они подозреваются в совершении военных преступлений, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей.

Для возвращения детей Украина реализует инициативу Bring Kids Back UA , начатую президентом Владимиром Зеленским в 2023 году. В процесс вовлечены международные партнеры.