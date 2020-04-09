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09 апреля 2020, 16:24 6

На Закарпатье 100 медиков районной больницы отправили на самоизоляцию

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09 апреля 2020, 16:24 6
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В Иршаве, где зафиксировали первый летальный случай в области от COVID-19, медицинских работников отстранили от обязанностей
Фото из открытых источников
В Иршаве, где зафиксировали первый летальный случай в области от COVID-19, медицинских работников отстранили от обязанностей

Информирует RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.

"В Иршавской районной больнице, где обнаружили коронавирус у заведующего поликлинического отделения, более 100 человек медперсонала отправили на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Об этом рассказал главный врач медучреждения Сергей Караслай.

Глагола также сообщил, что в Ужгороде директор КП "Водоканал" Станислав Карташов дома с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"По информации моих источников, в закарпатский лабораторный центр поступили образцы биоматериалов Станислава Карташова. Насколько мне известно, он на больничном, находится дома", - пишет журналист.

Чиновник обратился в частную лабораторию после того, как в одной из работниц администрации водоканала экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус.

Никаких симптомов болезни у него нет. Он второй день дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Также он передал список лиц, с которыми близко контактировал.

Результаты повторного ПЦР-теста из частной клиники показали отрицательный результат.

"Это при том, что в этой самой клинике первый тест был положительный и подтвердил наличие коронавируса в организме. На понедельник ему назначили третий и заключительный тест, который и должен установить окончательный результат", - сообщается в тексте.

Напомним, на Закарпатье COVID-19 обнаружили у главного врача районной больницы. В области выявили 51 случай инфицирования коронавирусом.

На Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

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