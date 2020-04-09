На Закарпатье 100 медиков районной больницы отправили на самоизоляцию
Информирует RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.
"В Иршавской районной больнице, где обнаружили коронавирус у заведующего поликлинического отделения, более 100 человек медперсонала отправили на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
Об этом рассказал главный врач медучреждения Сергей Караслай.
Глагола также сообщил, что в Ужгороде директор КП "Водоканал" Станислав Карташов дома с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"По информации моих источников, в закарпатский лабораторный центр поступили образцы биоматериалов Станислава Карташова. Насколько мне известно, он на больничном, находится дома", - пишет журналист.
Чиновник обратился в частную лабораторию после того, как в одной из работниц администрации водоканала экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус.
Никаких симптомов болезни у него нет. Он второй день дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Также он передал список лиц, с которыми близко контактировал.
Результаты повторного ПЦР-теста из частной клиники показали отрицательный результат.
"Это при том, что в этой самой клинике первый тест был положительный и подтвердил наличие коронавируса в организме. На понедельник ему назначили третий и заключительный тест, который и должен установить окончательный результат", - сообщается в тексте.
Напомним, на Закарпатье COVID-19 обнаружили у главного врача районной больницы. В области выявили 51 случай инфицирования коронавирусом.
На Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.
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