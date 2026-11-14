В Днепре молодой человек ограбил женщину в киоске

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении женщины. Мужчина похитил мобильный телефон с прилавка торгового киоска в Новокодакском районе, после чего сдал его в ломбард

Об этом сообщили в полиции Днепра, передает RegioNews .

Преступление произошло 12 ноября на улице Ближней. По данным правоохранителей, мужчина воспользовался моментом, схватил мобильный телефон с прилавка киоска и скрылся.

Полицейские отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №1 установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за грабеж.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Похищенный телефон стражи порядка нашли и изъяли в ломбарде, куда подозреваемый сдал его после совершения преступления.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж.

Напомним, что в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему местному жителю, который, по данным следствия, ограбил 19-летнюю девушку. Муж выхватил из ее рук мобильный телефон iPhone и скрылся, несмотря на требование вернуть имущество.