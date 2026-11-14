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14 ноября 2026, 13:53

$42 млн из-за криптоадресов: Буркин озвучил обвинения в адрес Федорова

14 ноября 2026, 13:53
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Фото: РБК-Украина
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Фигурант Егор Буркин, которого правоохранители связывают с криминальной группировкой "Химпром", заявил о якобы связях Михаила Федорова с криптовалютной компанией Everstake и схемой вывода средств, собранных в поддержку украинской армии

Об этом Буркин рассказал в интервью блогеру Василию Тимошенко, передает RegioNews .

По его утверждению, речь идет о $42 млн, которые якобы вывели из-за разных криптовалютных адресов.

Также Буркин упомянул о ранее обнародованной информации о $12,2 млн, перечисленных на закупку беспилотников, которые, по сообщениям журналистов, украинские военные так и не получили.

Напомним, что 4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

  • "Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;
  • "Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";
  • "Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;
  • "Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;
  • "Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;
  • "Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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