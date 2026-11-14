Сенаторы США требуют от Маска сохранить документы по Starlink в Украине

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Демократы из комитета Сената США по международным отношениям призвали основателя SpaceX Илона Маска сохранить все документы и электронную переписку, связанные с работой спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо сенаторов, передает RegioNews .

Сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс заявили, что недавние ограничения в работе спутниковых систем повлияли на критически важные возможности украинской противовоздушной обороны и подняли вопросы контроля частной компании над средствами связи, от которых зависит безопасность Украины.

"Недавние ограничения по этим услугам, введенные на фоне продолжения Россией ударов по украинскому гражданскому населению, нарушили критически важные возможности противовоздушной обороны, поставили под угрозу американский персонал и вызывают серьезные вопросы по контролю SpaceX над критически важными средствами связи", - подчеркнули сенаторы в обращении в сенаторы.

Они также заявили, что Соединенные Штаты не могут оставлять критически важные элементы национальной безопасности в зависимости от непрозрачных решений частной компании.

"Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы ключевые элементы национальной безопасности подвергались непрозрачному процессу принятия решений или односторонним ограничениям без правительственного разрешения и должной подотчетности", — отметили Шахин и Кунс.

По информации Reuters, сенаторы требуют сберечь документы SpaceX, начиная с 1 сентября 2026 года. Речь идет о всей переписке по проектам Starlink и Starshield в Украине, а также коммуникации между Илоном Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Отдельно законодатели подчеркнули, что ограничения, введенные в октябре и ноябре, вызывают беспокойство по поводу уязвимости систем, на которые возлагается американское правительство.

Шахин и Кунс призвали Маска к 30 ноября письменно подтвердить, что SpaceX приняла все необходимые меры для сохранения соответствующих документов и данных.

Демократы, получившие не менее восьми мест в Сенате, также пообещали сделать роль SpaceX в войне России против Украины одним из ключевых вопросов во время работы нового состава Конгресса, который начнет работу в январе.

Напомним, что 12 ноября украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы Starshield над территорией Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это усложняет перехват российских реактивных беспилотников, из-за чего уже попадание.