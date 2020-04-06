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06 апреля 2020, 20:41 11

В Киеве на Майдане вандалы разрушили выставку, посвященную Революции Достоинства

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06 апреля 2020, 20:41 11
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Неизвестные испортили выставку "СТолетие непокоренных" на Майдане Независимости в Киеве
Фото: facebook/maidanmuseum.org
Неизвестные испортили выставку "СТолетие непокоренных" на Майдане Независимости в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщил Национальный музей Революции Достоинства на своей странице в Facebook.

Как сообщается, выставка была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

"Ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на Майдане Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, которые рассказывают о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива Музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - говорится в сообщении.

Также в музее сообщили, что подготовили заявление в полицию. Цель вандалов неизвестна.

Напомним, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные вандалы сожгли Парк памяти непокоренных, посвященный героям АТО.


Киев вандалы выставка Майдан Революция Достоинства
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