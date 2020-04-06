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06 апреля 2020, 21:49 19

Президент ответил на петицию по подписям Ермака в Минске

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06 апреля 2020, 21:49 19
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В Офисе президента Украины дали ответ на электронную петицию с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины, главы ОПУ Андрея Ермака под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года
Фото: president.gov.ua
В Офисе президента Украины дали ответ на электронную петицию с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины, главы ОПУ Андрея Ермака под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт петиций, у президента нет таких полномочий.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ - протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий (возникновения обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", следовательно уполномочивания президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - говорится в ответе.

Также отмечается, что согласно Конституции Украины "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.


ОРДЛО Андрей Ермак Минск петиции Офис президента
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