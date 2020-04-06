В Telegram появились стикеры о коррупционном скандале братьев Ермаков
Об этом сообщает RegioNews.
Сначала украинцы реагировали в соцсетях мемами и фотожабами на бессмысленные оправдания Ермака-старшего во время брифинга относительно появления у него элитного авто.
А уже после кассетного скандала вокруг главы Офиса президента и его брата, когда стали известны реальные факты торговли государственными должностями, пошла целая волна народного творчества.
В частности, в мессенджере Telegram появился набор стикеров "Андрей Ермак и торговля должностями".
Их опубликовал Telegram-канал "Резонансные новости Украины". Добавить набор стикеров можно по ссылке.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
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