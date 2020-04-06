19:32  06 апреля
Абсолютный рекорд: в "антиколомойский" закон внесли 13 тыс. правок
18:49  06 апреля
Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
15:57  06 апреля
Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2020, 16:52 37

В Telegram появились стикеры о коррупционном скандале братьев Ермаков

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 16:52 37
Читайте також українською мовою
В мессенджере Telegram появился набор стикеров с сатирическими изображениями руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата Дениса
В мессенджере Telegram появился набор стикеров с сатирическими изображениями руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата Дениса

Об этом сообщает RegioNews.

Сначала украинцы реагировали в соцсетях мемами и фотожабами на бессмысленные оправдания Ермака-старшего во время брифинга относительно появления у него элитного авто.

А уже после кассетного скандала вокруг главы Офиса президента и его брата, когда стали известны реальные факты торговли государственными должностями, пошла целая волна народного творчества.

В частности, в мессенджере Telegram появился набор стикеров "Андрей Ермак и торговля должностями".

Их опубликовал Telegram-канал "Резонансные новости Украины". Добавить набор стикеров можно по ссылке.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.


Андрей Ермак Офис президента коррупция Telegram
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Пленки Ермака": брата главы ОП защищает адвокат Портнова
04 апреля 2020, 10:22
Детективы НАБУ допросили брата Ермака и взяли образцы его голоса
03 апреля 2020, 21:08
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 18:27
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »