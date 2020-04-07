Ермак предлагал мне людей в заместители - Венедиктова
Как передает RegioNews, об этом она рассказала "Украинской правде".
"Господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и т.д. Игоря Коломойского я не видела в жизни и не общалась с ним даже по телефону, то есть он мне вообще никого не мог рекомендовать", - рассказала генпрокурор.
По ее словам, она с Ермаком близко не знакома, но имеет с ним "конструктивные рабочие отношения".
О назначении своими заместителями Игоря Сидоренко, Андрея Любовича (по данным СМИ, их обоих связывают с Ермаком и Игорем Коломойским – ред.) и Игоря Мустецу (связывают с Ильей Павлюком, который помогал Зе!Команде на выборах и имел свою группу во фракции – ред.), то Венедиктова заверила, что выбирала их по "сугубо профессиональными" критериям.
"У меня задача на сегодня – восстановить мощную государственную институцию. Поэтому, конечно, логично назначать заместителей, которые были прокурорами", - пояснила она.
Также генпрокурор добавила, что людей в ОГПУ ей рекомендовали разные люди, некоторые приходили сами. "И я вам хочу сказать, что рекомендаций было больше, чем кандидатов я вообще посмотрела. Все: и народные депутаты, конечно, мне рекомендовали, и люди, активисты, очень много людей, и связанных с властью, и несвязанных давали рекомендации", - уточнила она.
Так, Мустецу ей рекомендовали "из прокурорской среды", а не нардепы из группы Павлюка, как об этом пишут в СМИ.
При этом Венедиктова опровергла информацию, что может быть восстановлена военная прокуратура и что Мустеца вовлечен как раз под эту функцию. По ее словам, это не соответствует действительности.
По словам генпрокурора, сейчас Мустеца отвечает за международное сотрудничество и представительство в суде, но она его рассматривает на силовой блок – в Нацпол.
Напомним, 2 апреля первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца стал первым заместителем генпрокурора Ирины Венедіктової.
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