Ермак предлагал мне людей в заместители - Венедиктова

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рекомендовал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой людей, которых могли бы рассматривать на должность ее заместителей

Фото: facebook/pgo.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рекомендовал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой людей, которых могли бы рассматривать на должность ее заместителей

Как передает RegioNews, об этом она рассказала "Украинской правде".

"Господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и т.д. Игоря Коломойского я не видела в жизни и не общалась с ним даже по телефону, то есть он мне вообще никого не мог рекомендовать", - рассказала генпрокурор.

По ее словам, она с Ермаком близко не знакома, но имеет с ним "конструктивные рабочие отношения".

О назначении своими заместителями Игоря Сидоренко, Андрея Любовича (по данным СМИ, их обоих связывают с Ермаком и Игорем Коломойским – ред.) и Игоря Мустецу (связывают с Ильей Павлюком, который помогал Зе!Команде на выборах и имел свою группу во фракции – ред.), то Венедиктова заверила, что выбирала их по "сугубо профессиональными" критериям.

"У меня задача на сегодня – восстановить мощную государственную институцию. Поэтому, конечно, логично назначать заместителей, которые были прокурорами", - пояснила она.

Также генпрокурор добавила, что людей в ОГПУ ей рекомендовали разные люди, некоторые приходили сами. "И я вам хочу сказать, что рекомендаций было больше, чем кандидатов я вообще посмотрела. Все: и народные депутаты, конечно, мне рекомендовали, и люди, активисты, очень много людей, и связанных с властью, и несвязанных давали рекомендации", - уточнила она.

Так, Мустецу ей рекомендовали "из прокурорской среды", а не нардепы из группы Павлюка, как об этом пишут в СМИ.

При этом Венедиктова опровергла информацию, что может быть восстановлена военная прокуратура и что Мустеца вовлечен как раз под эту функцию. По ее словам, это не соответствует действительности.

По словам генпрокурора, сейчас Мустеца отвечает за международное сотрудничество и представительство в суде, но она его рассматривает на силовой блок – в Нацпол.

Напомним, 2 апреля первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца стал первым заместителем генпрокурора Ирины Венедіктової.