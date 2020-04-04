Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, заявил, что практически все телеканалы страны проигнорировали самый масштабный коррупционный скандал

Фото: facebook/ГеоЛерос

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, заявил, что практически все телеканалы страны проигнорировали самый масштабный коррупционный скандал

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "ничего не произошло, просто организованная коррупция главного офиса страны".

"Вчера Янину Соколовскую (журналист - ред) уволили за то, что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы, а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных каналах разнарядка жесткой цензуры, чтоб никто не узнал про скандал с "пленками Ермака". Так выглядит коррупционный консенсус!", - написал он.

Также Лерос подчеркнул, что "такое было при Януковиче, тем тоже управляли из Кремля".

При этом нардеп обратился к журналистам: "сегодня молчанием прессы цементируют режим, потом не удивляйтесь, что будет как "запоребриком".

Сама Янина Соколовская прокомментировала свое увольнение словами "так быстро меня еще не останавливали" и заявила, что нет смысла работать в профессии, когда обслуживаешь чьи-то интересы.

"Сегодня утром (3 апреля - ред.) канал Украина24 сообщил о заморозке проекта до осени. Ссылаясь на карантин. Цитирую: "В условиях карантина невозможно полноценно воплощать формат шоу Янины ...". Хм ... Савику возможно, Янине - нит", - написала она, отметив, что ее принципы неизменны.

При этом журналист добавила, что не знает, выйдет ли программа осенью. "Мы имели открытые и доверительные отношения, скрепленные редакционным соглашением о невмешательстве", - уточнила она.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.