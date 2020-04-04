12:54  04 апреля
В Минздраве назвали даты пика COVID-19 в Украине
13:52  04 апреля
Придется потерпеть: в Киеве 25 новых случаев коронавируса - Кличко
13:25  04 апреля
Умер экс-министр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2020, 16:43 4

Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос

Читайте також
українською мовою
04 апреля 2020, 16:43 4
Читайте також українською мовою
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, заявил, что практически все телеканалы страны проигнорировали самый масштабный коррупционный скандал
Фото: facebook/ГеоЛерос
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, заявил, что практически все телеканалы страны проигнорировали самый масштабный коррупционный скандал

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, "ничего не произошло, просто организованная коррупция главного офиса страны".

"Вчера Янину Соколовскую (журналист - ред) уволили за то, что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы, а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных каналах разнарядка жесткой цензуры, чтоб никто не узнал про скандал с "пленками Ермака". Так выглядит коррупционный консенсус!", - написал он.

Также Лерос подчеркнул, что "такое было при Януковиче, тем тоже управляли из Кремля".

При этом нардеп обратился к журналистам: "сегодня молчанием прессы цементируют режим, потом не удивляйтесь, что будет как "запоребриком".

Сама Янина Соколовская прокомментировала свое увольнение словами "так быстро меня еще не останавливали" и заявила, что нет смысла работать в профессии, когда обслуживаешь чьи-то интересы.

"Сегодня утром (3 апреля - ред.) канал Украина24 сообщил о заморозке проекта до осени. Ссылаясь на карантин. Цитирую: "В условиях карантина невозможно полноценно воплощать формат шоу Янины ...". Хм ... Савику возможно, Янине - нит", - написала она, отметив, что ее принципы неизменны.

При этом журналист добавила, что не знает, выйдет ли программа осенью. "Мы имели открытые и доверительные отношения, скрепленные редакционным соглашением о невмешательстве", - уточнила она.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.


расследование коррупция нардеп Гео Лерос Денис Ермак СМИ журналисты
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 апреля 2020, 14:18
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »