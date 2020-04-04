"Пленки Ермака": брата главы ОП защищает адвокат Портнова

Фигуранта скандальных видеозаписей о продаже госпостов, брата руководителя Офиса президента Украины Дениса Ермака во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович, услугами которого пользуется заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов

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Фигуранта скандальных видеозаписей о продаже госпостов, брата руководителя Офиса президента Украины Дениса Ермака во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович, услугами которого пользуется заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на жалобу адвоката следственному судье Печерского суда по делу против экс-президента Петра Порошенко.

Согласно документу, Холондович "действует от имени и в интересах" Андрея Портнова.

СПРАВКА: Андрей Портнов - советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы АП и занимался вопросами судоустройства, до этого, с 2005 года по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В ходе Евромайдана был членом рабочей группы по урегулированию политического кризиса вместе с президентом Виктором Януковичем и министром юстиции Еленой Лукаш. Считался одним из авторов "законов 16 января" но, несмотря на позитивное отношение к ним, отрицал участие в их создании.

22 февраля 2014 года покинул территорию Украины, а 28 февраля ГПУ потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать его.

6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Сам Портнов заявляет, что не имеет финансовых активов за рубежом.

25 мая 2014 года ФМС России предоставило Андрею Портнову разрешение на временное проживание сроком на 3 года.

Напомним, 3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".