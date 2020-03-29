За скандал с Ермаком ответит Зеленский, - журналист

Видеозаписи были сделаны одним из сотрудников киевского СБУ, считает журналист

Андрей Єрмак, фото Главком

Видеозаписи были сделаны одним из сотрудников киевского СБУ, считает журналист

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу журналиста Юрия Бутусова в Facebook.

Очередной суперскандал в окружении Владимира Зеленского. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи разговоров Дениса Ермака - брата главы Офиса президента, где он обсуждает вопросы назначений неких лиц на различные должности, в том числе киевскую таможню, и обсуждает "пятерку", которую ему кто-то неизвестный должен передать, и судя по контексту, речь идет о деньгах, пишет Бутусов.

"Из контекста не вполне ясно, что именно сделал в результате разговоров Денис, но то, что это основание для детального расследования и для подозрений - все всякого сомнения. Потому что Лерос выдвинул против Ермака тягчайшие обвинения в коррупции и государственной измене", - пишет журналист.

По мнению источников из окружения Ермака, информация против него сфабрикованная заклятым врагом Андреем Богданом, экс-главой ОП. Ермак и Богдан ведут накануне киевских выборов ожесточенную борьбу за власть в столице.

Обвинения будут иметь тяжелейшие последствия для репутации Ермака, но еще больше для репутации президента Зеленского, поскольку источник скандала - его собственный депутат и до последнего времени - советник президента.

"Владимир Зеленский стал заложником созданной им системы ручного управления, когда государством правит не он сам, а уполномоченный "регент". В результате борьба за власть сводится к тому, чтобы несколько допущенных к кабинету Зеленского людей получают безграничное влияние и полномочия, создающие удобную почву для коррупции и российского влияния. Вот только этот скандал уже не по Ермаку ударит - а по самому Зеленскому. И это справедливо, потому что ответственность за попытку управлять 40 миллионной страной в таком примитивном опереточном стиле должен нести тот, кто этот бардак и устроил", - считает Бутусов.

Очередной суперскандал в окружении Владимира Зеленского. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал... Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 29 березня 2020 р.

Андрей Ермак заявляет, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с его братом Денисом.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса. Мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью", - пишет Ермак на своей странице.

Он заявляет, что нардеп публично ответит за каждое слово.

"Очень печально что такой, как ты, оказался в партии Слуга Народу среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - пишет Ермак.