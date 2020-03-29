За скандал с Ермаком ответит Зеленский, - журналист
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу журналиста Юрия Бутусова в Facebook.
Очередной суперскандал в окружении Владимира Зеленского. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи разговоров Дениса Ермака - брата главы Офиса президента, где он обсуждает вопросы назначений неких лиц на различные должности, в том числе киевскую таможню, и обсуждает "пятерку", которую ему кто-то неизвестный должен передать, и судя по контексту, речь идет о деньгах, пишет Бутусов.
"Из контекста не вполне ясно, что именно сделал в результате разговоров Денис, но то, что это основание для детального расследования и для подозрений - все всякого сомнения. Потому что Лерос выдвинул против Ермака тягчайшие обвинения в коррупции и государственной измене", - пишет журналист.
По мнению источников из окружения Ермака, информация против него сфабрикованная заклятым врагом Андреем Богданом, экс-главой ОП. Ермак и Богдан ведут накануне киевских выборов ожесточенную борьбу за власть в столице.
Обвинения будут иметь тяжелейшие последствия для репутации Ермака, но еще больше для репутации президента Зеленского, поскольку источник скандала - его собственный депутат и до последнего времени - советник президента.
"Владимир Зеленский стал заложником созданной им системы ручного управления, когда государством правит не он сам, а уполномоченный "регент". В результате борьба за власть сводится к тому, чтобы несколько допущенных к кабинету Зеленского людей получают безграничное влияние и полномочия, создающие удобную почву для коррупции и российского влияния. Вот только этот скандал уже не по Ермаку ударит - а по самому Зеленскому. И это справедливо, потому что ответственность за попытку управлять 40 миллионной страной в таком примитивном опереточном стиле должен нести тот, кто этот бардак и устроил", - считает Бутусов.
Очередной суперскандал в окружении Владимира Зеленского. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал...Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 29 березня 2020 р.
Андрей Ермак заявляет, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с его братом Денисом.
"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса. Мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью", - пишет Ермак на своей странице.
Он заявляет, что нардеп публично ответит за каждое слово.
"Очень печально что такой, как ты, оказался в партии Слуга Народу среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - пишет Ермак.
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