"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака

Во вторник, 31 марта руководитель Офиса Президента Андрей Ермак дал онлайн-брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал два последние громкие скандалы: покупку элитного авто более чем за 3 миллиона гривен, и опубликованные нардепом Гео Леросом видеодоказательства торговли государственными должностями его родным братом Денисом Ермаком

Фото: Facebook

Во вторник, 31 марта руководитель Офиса Президента Андрей Ермак дал онлайн-брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал два последние громкие скандалы: покупку элитного авто более чем за 3 миллиона гривен, и опубликованные нардепом Гео Леросом видеодоказательства торговли государственными должностями его родным братом Денисом Ермаком

Комментарии Ермака по обоим скандалам трудно назвать логичными и убедительными. В частности, покупку элитного авто Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг он аргументировал тем, что ему не хватает времени "на какие-то такие вещи", а также ни на семью, ни на себя.

По мнению Ермака, покупка авто за 3,2 миллиона гривен в разгар эпидемии коронавируса и мирового кризиса - это совпадение, и так как он якобы отказался от служебного авто и государственной охраны, он имел право купить данную машину.

По скандалу с братом, у главы Офиса президента тоже было мало конкретики. Андрей Ермак не только не осудил действия своего родственника, а наоборот, назвал действия людей, которые рассказали обществу об этих преступных действиях, посягательством на нацбезопасность страны.

Также Ермак заявил, что считает этот случай попыткой демонизировать себя и обратился в ГБР и СБУ.

Между тем украинцы в соцсетях, как всегда, отреагировали "мемами" и "фотожабами" на озвученные в ходе брифинга аргументы Ермака.

RegioNews публикует самые интересные из них.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.