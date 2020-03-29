Стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы ОП Андрея Ермака - "Схемы"
Об это сообщает RegioNews.
Народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос передал журналистам "Схемы" копии записей общим хронометражем в несколько десятков часов за день до того, как они были обнародованы. На этих записях Денис Ермак лично проводит собеседования с кандидатам на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат - помощник президента, и что он сам тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.
Так, на одной из записей Денис Ермак в одном из столичных кафе проводит собеседование с кандидатом на руководящую должность в "Укрзализныце". А на другой человек, похожий на Руслана Комар-Черного, который при Януковиче руководил одним из районов Тернопольщины, проходит собеседование на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации, которая на тот момент была вакантной. Еще в одном зафиксировано, как бывший руководитель Агентством развития Черкассчины Черкасского областного совета Анатолий Хмилькивський обсуждает свою возможную работу в Одесском регионе. Скорее всего, здесь речь шла о должности заместителя председателя Одесской ОГА. О деньгах - в качестве оплаты за кресло – речи на этой встрече не было. В конце концов, назначенным на эту должность Хмилькивський не был.
После самого Дениса Ермака второй ключевой фигурой на записях является его помощник, который составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование, а кто нет. Журналистам "Схем" также удалось установить его личность. Это Сергей Шумский, который познакомился с Ермаком во время службы в полку "Днепр-1" в 2016-м. После этого Денис Ермак и Сергей Шумский стали соучредителями общественной организации "Украинское бюро национального развития".
"Схемы" идентифицировали и личность мужчины, сделал так называемые "записи Ермака". Им оказался Дмитрий Штанько, который в свое время окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. Также известно, что Штанько является владельцем нескольких компаний в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной.
Характер съемок указывает на то, что они велись на профессиональную технику, а не на телефон. Впрочем, пока сложно сказать, кто и что двигало автором съемки Дмитрием Штанько. Работал он по собственной инициативе или на частный заказ, или записи осуществлялись в рамках работы правоохранительных органов? Это еще предстоит выяснить.
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти.
В свою очередь, Андрей Ермак на своей странице в Facebook заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по факту распространенного видео с его братом Денисом.
В ответ на это Гео Лерос опубликовал еще несколько новых видеороликов с аналогичным сюжетом.
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