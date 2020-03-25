Правительство предлагает наказывать за вывоз медицинских товаров
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
"За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой шаг необходим для обеспечения внутреннего рынка товарами противоэпидемического назначения.
"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы", - сообщил Шмыгаль.
Премьер-министр выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит эту инициативу.
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Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине и ввел по всей территории нашего государства чрезвычайную ситуацию.
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