Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами до конца карантина

"Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине

"Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине

Курсирование поездов может быть восстановлено решением Кабмина, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЖД.

Сегодня согласно графику все еще осуществляются 33 международных железнодорожных рейса.

"После приостановки железнодорожного сообщения со Словакией (с 13 марта) и Польшей (с 15 марта), согласно графику продолжали курсировать 33 международные поезда (вагона), которые пересекают границу с Молдовой, Румынией, Венгрией, Беларусью и Россией", - отмечается в сообщении.

С 17 марта не будут ездить поезда в Молдову, Россию, Беларусь, Азербайджан и Латвию.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

Ранее МИД УКраины разъяснил, кто может въехать на Украину с 16 марта, а кто нет и что делать тем, кто не успевает вернуться из-за границы.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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