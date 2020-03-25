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25 марта 2020, 09:28 43

В Украине коронавирус зафиксирован уже в 13 областях - ГСЧС

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25 марта 2020, 09:28 43
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По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве
Фото: prm.ua
По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, накануне было лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине было 97 больных COVID-19. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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