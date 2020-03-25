В Украине коронавирус зафиксирован уже в 13 областях - ГСЧС

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве

Фото: prm.ua

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве

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