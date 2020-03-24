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24 марта 2020, 13:38 11

Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски

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24 марта 2020, 13:38 11
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Министерство здравоохранение Украины из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски
Фото: скрин с видео
Министерство здравоохранение Украины из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

"Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет", - заявил Ляшко.

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Напомним, 3 марта украинцев, которые не имеют ОРВ, призывали не покупать хирургические маски, это может привести к дефициту на уровне страны.

По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.


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