Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
Министерство здравоохранение Украины из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски
Министерство здравоохранение Украины из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски
Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
По его словам, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.
"Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет", - заявил Ляшко.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 3 марта украинцев, которые не имеют ОРВ, призывали не покупать хирургические маски, это может привести к дефициту на уровне страны.
По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
- 17:00 24 марта Коронавирус Украины: назад в будущее
- 16:43 24 марта Винница в блокаде: глава области прокомментировал ситуацию
- 16:40 24 марта Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши
- 16:35 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:29 24 марта В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус
- 16:24 24 марта Одесситы шокированы поведением бывших заключенных с туберкулезом, которых "поселили" возле их домов
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации