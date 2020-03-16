Украина на карантине: из-за коронавируса закрыли около 100 пунктов пропуска
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся согласно решениям СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.
Так, с 00:00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще у почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение.
Как отмечается, продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность.
При этом в ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.
Также сегодня временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.
Исключения касаются лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, официальных представительств международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.
Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.
"Подчеркиваем: граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться – обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений. Ведь с 00:00 17 марта 2020 года временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости на пандемический вирус не будет принято иное решение.
В свою очередь Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска, закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
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