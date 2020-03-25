В Виннице на карантин "ушли” скульптуры

Жители города с юмором отнеслись к ситуации с коронавирусом в Украине и "отправили на карантин” скульптуры

Фото: Pixabay

Жители города с юмором отнеслись к ситуации с коронавирусом в Украине и "отправили на карантин” скульптуры

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