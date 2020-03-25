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25 марта 2020, 14:38 1

В Виннице на карантин "ушли” скульптуры

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25 марта 2020, 14:38 1
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Жители города с юмором отнеслись к ситуации с коронавирусом в Украине и "отправили на карантин” скульптуры
Фото: Pixabay
Жители города с юмором отнеслись к ситуации с коронавирусом в Украине и "отправили на карантин” скульптуры

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на публикацию в Facebook-сообществе Visit Vinnytsia.

Горожане одели на скульптуры архитектора Григория Артынова и Евгении Прунмаер защитные медицинские маски.

На Старогородском мосту появилась скульптура ангела в респираторе, а о бронзовом философе Диогене, у которого видны только ноги, жители Винницы шутят, что он пошел на самоизоляцию.

Как писали RegioNews ранее, в Полтаве активисты призвали горожан взять под опеку пожилых людей и помочь им организовать быт во время карантина и уберечься от заражения коронавирусом.


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