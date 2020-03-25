Кабмин запретил увольнять госслужащих во время карантина

Правительство Украины запретило увольнять государственных служащих во время карантина

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Правительство Украины запретило увольнять государственных служащих во время карантина

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 25 марта.

По словами министра юстиции Дениса Малюски, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда.

"Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора", - сказал он.

При этом он порекомендовал предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде.

"Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации", - уточнил Малюска.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.