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23 марта 2020, 16:59 25

Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях

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23 марта 2020, 16:59 25
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В понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях
Фото: telegram
В понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

Об этом сообщается в Telegram-канале Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает RegioNews.

Отмечается, что данное решение принято с целью предотвращения распространения COVID-19.

Ранее соответствующие решения были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Премьер-министр также напомнил, что сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

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Напомним, 20 марта, военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района.

С начала 2020 года на Киевщине зафиксировали 65 летальных случаев вследствие пневмонии.


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