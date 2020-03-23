Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях
Об этом сообщается в Telegram-канале Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает RegioNews.
Отмечается, что данное решение принято с целью предотвращения распространения COVID-19.
Ранее соответствующие решения были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.
Премьер-министр также напомнил, что сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.
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Напомним, 20 марта, военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.
В Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района.
С начала 2020 года на Киевщине зафиксировали 65 летальных случаев вследствие пневмонии.
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