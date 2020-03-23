В Киеве вводят ограничения на посещение магазинов и аптек

В столице 25 марта вступят в силу новые ограничения на пребывание людей в аптеках и продуктовых магазинах

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В столице 25 марта вступят в силу новые ограничения на пребывание людей в аптеках и продуктовых магазинах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 23 марта, передает RegioNews.

"В магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен быть один покупатель на 10 метров площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в обычном режиме.

"Социальные работники города продолжают работу по обеспечению продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - сказал он.

Кличко также отметил, что все детские площадки столицы закрыты для посещения, а нарушителям пригрозил штрафами.

"Подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите", - добавил Кличко.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.