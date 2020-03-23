В Тернопольской области дезинфицировали церковь, где служил больной COVID-19 священник

В Залещиках спасатели провели дезинфицирующую обработку Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова

Фото: ГСЧС

В Залещиках спасатели провели дезинфицирующую обработку Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

23 марта в городе Залещики проведена дезинфекция Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова, в которой служил настоятель с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19.

Спасатели в защитных костюмах и масках с помощью опрыскивателей дезинфицированные поверхности церковной мебели специальным дезраствором.

Напомним, в Тернополе введена чрезвычайная ситуация. С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области

В Тернополе установили пункты пропуска. С 23 марта установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19.

В Тернополе приостановили движение общественного транспорта, будут курсировать спецрейсы.

В Тернополе дезинфицируют улицы, остановки, тротуары. Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором".