В Тернопольской области дезинфицировали церковь, где служил больной COVID-19 священник
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
23 марта в городе Залещики проведена дезинфекция Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова, в которой служил настоятель с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19.
Спасатели в защитных костюмах и масках с помощью опрыскивателей дезинфицированные поверхности церковной мебели специальным дезраствором.
Напомним, в Тернополе введена чрезвычайная ситуация. С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области
В Тернополе установили пункты пропуска. С 23 марта установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19.
В Тернополе приостановили движение общественного транспорта, будут курсировать спецрейсы.
В Тернополе дезинфицируют улицы, остановки, тротуары. Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором".
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