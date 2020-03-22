В Украине зафиксировано 26 новых заражений коронавирусом - Минздрав

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

Фото: flickr

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки

Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину.

Кабинет министров Украины начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.