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22 марта 2020, 22:30 71

В Украине зафиксировано 26 новых заражений коронавирусом - Минздрав

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22 марта 2020, 22:30 71
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По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19
Фото: flickr
По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный)
Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину.

Кабинет министров Украины начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.


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