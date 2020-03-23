Офис Президента: коронавирусных тестов хватит более чем на 10 дней

В Украине ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции хватит более чем на 10 дней, ожидается на еще несколько поставок тестов и медсредств

Фото: flickr

В Украине ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции хватит более чем на 10 дней, ожидается на еще несколько поставок тестов и медсредств

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