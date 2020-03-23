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23 марта 2020, 16:48 13

Офис Президента: коронавирусных тестов хватит более чем на 10 дней

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23 марта 2020, 16:48 13
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В Украине ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции хватит более чем на 10 дней, ожидается на еще несколько поставок тестов и медсредств
Фото: flickr
В Украине ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции хватит более чем на 10 дней, ожидается на еще несколько поставок тестов и медсредств

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

"Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что первую партию получили в ночь на понедельник, когда военный самолет Ил-76 доставил из Китая медицинский груз, в том числе два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

Отмечается, что первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена ​​в лаборатории всех областей Украины.

Также Ил-76 привез в Украину первые 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Китае было закуплено и доставлено в Украину аппараты искусственной вентиляции легких, которые, по данным ОП, будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

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Напомним, 20 марта, военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района.

С начала 2020 года на Киевщине зафиксировали 65 летальных случаев вследствие пневмонии.


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