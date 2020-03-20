Маски, аппараты ИВЛ, тесты: военный самолет Ил-76 вылетает в Китай за грузом

Военный грузовой самолет Ил-76 вылетает сегодня, 20 марта, в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19

Фото: wikipedia.org

Военный грузовой самолет Ил-76 вылетает сегодня, 20 марта, в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook.

"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, в Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое", - написал он.

По словам нардепа, он будет сопровождать этот самолет, чтобы оформить документы и груз.

Также он отметил, что "это только первый полет, на следующей неделе будет еще один".

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.